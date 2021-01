Inter-angriberen Romelu Lukaku (til venstre) og Juventus-stopperen Giorgio Chiellini havde mange dueller i søndagens italienske topkamp. Inter endte med at vinde kampen.

Inter får ram på Juventus i italiensk titelkamp

Juventus tabte et skridt i kampen om at genvinde mesterskabet i Italien med et nederlag på 0-2 til Inter.