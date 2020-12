Inter-boss er træt af at svare på spørgsmål op Eriksen

Direktøren for den italienske fodboldklub Inter er ved at have fået nok af at skulle svare på spørgsmål om, hvorfor den danske landsholdsspiller Christian Eriksen gang på gang bliver henvist til bænken.

Eriksen var endnu en gang valgt fra i startopstillingen hos Inter til tirsdagens altafgørende kamp mod Shakhtar Donetsk i Champions League.