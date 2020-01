Inter bekræfter bud på Christian Eriksen

Christian Eriksen er et varmt emne i Inter, der efter eget udsagn har indgivet et officielt bud på danskeren.

Inter-sportsdirektør Piero Ausilio bekræfter mandag aften, at klubben har budt på Tottenhams danske midtbanespiller, Christian Eriksen.

Det skriver det italienske Sky Sports på Twitter.

- Eriksen er en vigtig spiller. Nu venter vi, efter at vi har afgivet et officielt bud, siger Ausilio ifølge mediet.

Tidligere mandag skrev Sky Sports, at Inter var klar til at betale 11 millioner britiske pund svarende til 96 millioner kroner plus bonusser for danskeren.

Danskerens kontrakt udløber til sommer, og han er derfor fri til at skrive kontrakt med potentielle bejlere et halvt år i forvejen. Inter må altså punge ud, hvis klubben vil have landsholdsspilleren allerede i januar.

Ifølge Sky skal Eriksens agent, Martin Schoots, holde et møde om situationen med Tottenhams bestyrelsesformand, Daniel Levy, tirsdag.

Inter og cheftræner Antonio Conte har offentligt luftet deres interesse for Eriksen, men fredag sagde Tottenham-manager José Mourinho ifølge Reuters, at der ikke var indgivet et officielt bud.

- Du må spørge agenten og Inter, for de ved mere end mig. Hvis de er selvsikre, er det, fordi de er klar til at afgive et bud, hvilket ikke er sket endnu, sagde han på et pressemøde.

Inter ligger på andenpladsen i Serie A efter 20 spillerunder, men klubben har spillet uafgjort i de seneste to kampe og er fire point efter Juventus.