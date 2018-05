Integritetsenhed fastholder dopingsag mod løbestjerne

VM- og OL-guldvinderen i 1500-meter-løb har afvist, at han skulle have dopet sig med epo, efter at det tidligere på ugen kom frem, at han i november 2017 afleverede en positiv dopingprøve.

Den kenyanske løbestjerne Asbel Kiprop får svært ved at tale sig ud af en dopingsag.

Der er dog ikke noget at komme efter, fastslår atletikkens integritetsenhed fredag.

B-prøven bekræfter, at Kiprop havde epo i kroppen, da han blev testet uden for konkurrence 27. november sidste år.

Kenyaneren blev informeret om den positive dopingprøve 20. februar, og 16. marts blev sagen overdraget til en disciplinærinstans, der endnu mangler at afsige en dom.

Integritetsenheden har undersøgt sagen til bunds og afviser Kiprops påstande, om at dopingprøven kan være blevet forbyttet eller manipuleret.

Enheden har dog et enkelt kritikpunkt i forhold til indsamlingen af prøven, da Asbel Kiprop i strid mod antidopingreglementet blev varskoet om, at han ville blive testet på en specifik dato.

Da sagen kom til offentlighedens kendskab tidligere på ugen, afviste Kiprop, at den havde noget på sig.

- Jeg har læst historierne, der kæder mig sammen med brug af doping. Som atlet har jeg gået forrest i kampen mod doping i Kenya. En kamp, jeg tror meget på, og som jeg støtter, sagde han ifølge The Guardian.

- Jeg vil ikke ødelægge alt, som jeg har arbejdet for siden mit første internationale løb i 2007. Jeg håber, at jeg på alle mulige måder kan bevise, at jeg er en ren atlet.

28-årige Asbel Kiprop er et af de største navne i kenyansk sport. Han vandt OL-guld i 2008 - efter at den oprindelige vinder blev diskvalificeret for brug af doping - og har vundet tre verdensmesterskaber i 2011, 2013 og 2015.