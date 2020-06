Ings-scoringer sender Southampton langt fra nedrykning

Pierre-Emile Højbjerg, Jannik Vestergaard og resten af Southampton-mandskabet kan godt smide overlevelseschampagnen på køl.

Takket være to mål af Danny Ings og 3-1-udesejren over Watford søndag har holdet fra den engelske sydkyst nu hele 13 point ned til naboerne fra Bournemouth under nedrykningsstregen i Premier League.