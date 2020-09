Ingen udskydelse: FCK-Brøndby spilles søndag

Lokalderbyet mellem FC København og Brøndby i 3F Superligaen spilles på søndag som planlagt, selv om der grundet nye restriktioner kun må være op til 500 mennesker på stadion.

Det meddeler FCK på sin hjemmeside efter at have fået et ønske om at flytte kampen afvist af Divisionsforeningen.

- Det er vi rigtig ærgerlige over på vegne af vores 12.500 fans, der har købt billet, siger FCK-direktør Lars Bo Jeppesen til hjemmesiden.

Derfor afvikles kampen som planlagt klokken 14 i Parken på søndag.

Med protokollerne for afvikling af kampe i Superligaen kunne FCK have budt 12.500 fans på kamp søndag, men stigningen i coronasmitte i Storkøbenhavn har fået regeringen til at suspendere den mulighed.

I stedet må der maksimalt være 500 mennesker til kampen, og det er inklusive spillere, stab, sikkerhedsfolk og alle andre, som er nødt til at være der.

Det levner kun plads til potentielt nogle få hundrede tilskuere.

FCK skriver, at man forsøger at finde en løsning, hvor man kan give nogle hundrede fans chancen for at se kampen, som altså 12.500 tilskuere ellers havde købt billet til.

Lars Bo Jeppesen lægger heller ikke skjul på, at han er skuffet og lidt uforstående over for beslutningen fra Divisionsforeningen, som arrangerer Superligaen og derfor har det sidste ord.

- Vi mener fortsat også, at det ville have været meget sikrere at afvikle kampen under de kontrollerede rammer og sikkerhedsprotokoller, som vi tidligere har demonstreret, siger han til hjemmesiden.

- Men Divisionsforeningen valgte at fastholde afviklingen på søndag i stedet for at vælge de løsningsalternativer, som vi havde fremlagt, hvilket vi tager til efterretning.

Vicemestrene indledte sæsonen med at tabe 2-3 til OB i Odense i første spillerunde. Brøndby formåede omvendt at vende 0-2 til sejr på 3-2 hjemme mod FC Nordsjælland i premiererunden.