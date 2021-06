Ingen skader driller landsholdet før EM

For selv om fire spillere sad over i onsdagens testkamp, er der ingen grund til at frygte for kvartettens deltagelse ved slutrunden, slår Hjulmand fast torsdag, da han fortæller om status for hver af de fire oversiddere.

Når Danmarks herrelandshold i fodbold tager hul på EM-slutrunden om halvanden uge, ser landstræner Kasper Hjulmand ud til at have frit valg blandt alle de 26 spillere i den danske EM-trup.

- Der er ingen grund til bekymringer. Christian Nørgaard, Mathias Jensen og Andreas Christensen kom først ind i lejren lige før kampen mod Tyskland, og derfor sad de over.

- Christian Nørgaard skal vi nok få klar, Joachim Andersen træner med fra i dag (torsdag, red.), og Mathias Jensen og Andreas Christensen er 100 procent klar. Så jeg har ingen bekymringer, siger Hjulmand.

Til gengæld er det et fokuspunkt at få alle spillere op i EM-omdrejninger, så de er klar til en forhåbentlig lang slutrunde.

I de bestræbelser har flere af nøglespillerne på det danske landshold brug for at få spilletid, og landstræneren er glad for, at han kunne give Christian Eriksen og Thomas Delaney fuld spilletid i onsdagens 1-1-testkamp mod Tyskland.

- Det var meget vigtigt at få nogle spillere langt ud og spille 90 minutter, og det var særligt godt for Christian Eriksen og for Thomas Delaney. Christian har ikke fået 90 minutter siden kampen mod Østrig i marts, siger Kasper Hjulmand.

I onsdagens kamp fik 16 af de 23 markspillere i EM-truppen spilletid. Der er dog ingen garanti for, at søndagens EM-generalprøve mod Bosnien-Hercegovina bliver brugt til at give de øvrige syv markspillere kampminutter i benene.

- Det bliver svært at nå at give alle spilletid inden EM, siger landstræneren.

Det danske fodboldlandshold har været på træningslejr i Østrig siden fredag i sidste uge. Torsdag rejser truppen hjem til EM-basen i Helsingør.