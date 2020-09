Ingen indkøb: Brøndby har kun råd til lejespillere

Til gengæld er Brøndby overbevist om, at de spillere man kan leje med en såkaldt købsoption, der giver Brøndby mulighed for at købe en mulig lejespiller til en aftalt pris, bliver af højere kvalitet, end man tidligere kunne.

Brøndby kommer ikke til at købe spillere i det nuværende transfervindue, for der er kun økonomi til at leje spillere.

Det fortæller Brøndbys fodbolddirektør, Carsten V. Jensen, der fortsat har is i maven i forhold til at finde den venstreback og den angriber, som klubben har meldt ud, man leder efter til at konkurrere om en plads i startopstillingen.

- Der er penge til at finde de to spillere i lønkroner, men der bliver ikke tale om transfers.

- Det kan være leje med option på køb, men det handler om, at pengene skal passe, og perspektivet skal være det rette, siger Carsten V. Jensen.

Endnu er klubbens eneste tilgang midtbanespilleren Rezan Corlu, som er vendt tilbage efter udlån hos Lyngby.

Men selv om sæsonen er i gang, og transfervinduet lukker 5. oktober, så er Brøndby fortrøstningsfuld i jagten på at finde de nye spillere, der endda kan være af højere kvalitet, end man tidligere har været i stand til at hente.

- Åbningerne i markedet kommer. Det er jeg sikker på, for økonomien strammer flere steder i de europæiske klubber. Kommer de ikke, så skyldes det, at der ikke har været spillere, som passede vores pengepung.

- Vi tror på, at der kommer muligheder i markedet, som ikke var der for et år siden for eksempel, siger han.

Brøndby-træner Niels Frederiksen lægger heller ikke skjul på, at han gerne så nye spillere i truppen.

- Jeg vil gerne have en angriber og en venstreback ind, for jeg vil gerne have så stærk en trup som muligt med konkurrence på alle positioner, og det skal der være mere af i angrebet, siger Niels Frederiksen.

Skulle mulighederne dog ikke opstå, slår både Carsten V. Jensen og Niels Frederiksen fast, at Brøndby nok skal klare sig, hvis det ikke bliver til forstærkninger i transfervinduet.

Brøndby vandt søndag 3-2 over FC Nordsjælland i Superligaens første runde.