Ingen fra UAE Tour er indtil videre smittet med virus

Ingen af de 167 er smittet, meddeler sundhedsmyndighederne i Abu Dhabi ifølge cyclingnews.com. Myndighederne mangler dog fortsat at teste en række personer.

167 personer og ryttere, der har været til stede ved World Tour-løbet UAE Tour, kan ånde lettet op, efter at de er blevet testet for coronavirus.

Det bør være gode nyheder for blandt andre Michael Mørkøv, som har været i karantæne ved VM i banecykling, efter at han har deltaget i UAE Tour.

Det er endnu uvist, om Mørkøv får lov til at deltage ved VM. Det afgøres formentlig senere lørdag.

En ukendt antal personer er fortsat i karantæne på hoteller i Abu Dhabi, og de skal testes for coronavirus.

De sidste to etaper af UAE Tour blev aflyst, og Adam Yates (Michelton-Scott) blev kåret som vinder af løbet.

Løbet blev aflyst, da det kom frem, at to italienske medarbejdere på et af holdene muligvis var smittet med coronavirus.

Det er endnu ikke afklaret, om de to er smittet med coronavirus eller ej.