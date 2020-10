Ineos-klatrer sejrer på etape med nyt tidstab for Fuglsang

Giro-feltet skulle søndag over fire stigninger: Tre kategori 2-bjerge og et afsluttende kategori 1-bjerg, hvor målstregen også var placeret.

Det var sidste etape inden løbets sidste hviledag, og derfor havde favoritterne ingen undskyldning for at spare benene.

Danske Jakob Fuglsang, der inden etapen lå på 12.-pladsen i klassementet, havde også blæst til angreb forud for de 185 kilometer.

I den indledende fase på søndagens etape blev et større udbrud etableret.

Blandt de deltagende var udbrudskongen Thomas De Gendt (Lotto Soudal) og den dobbelte verdensmester i enkeltstart Rohan Dennis (Ineos).

Det var også de to, der viste sig at være udbruddets mest langtidsholdbare ryttere. På næstsidste stigning kørte Rohan Dennis fra Thomas De Gendt, og han skulle dermed på egen hånd forsøge at holde favoritfeltet bag sig.

Det viste sig at være en umulig opgave, da klassementrytterne for alvor satte fart på lidt længere tilbage.

Især Sunweb-holdet med kaptajn Wilco Kelderman skruede voldsomt op for tempoet, og det ramte blandt andre Jakob Fuglsang på den sidste stigning.

Han blev sat relativt tidligt og måtte så kæmpe for at begrænse tidstabet.

Forrest var det Keldermans hjælper Jai Hindley, der førte foran sin kaptajn og Tao Geoghegan Hart. Lidt længere tilbage kæmpede João Almeida (Quick-Step) for at forsvare sin lyserøde førertrøje.

I finalen var Tao Geoghegan Hart klart hurtigst, og han vandt etapen foran hollandske Kelderman, mens Almeida lige nøjagtig forsvarede sin trøje.

Fuglsang kom i mål 1 minut og 36 sekunder efter etapevinderen side om side med blandt andre Vincenzo Nibali (Trek).

Den danske Astana-kaptajn ligger fortsat på 12.-pladsen i klassementet, men har nu over fem minutter op til Almeida på førstepladsen. Han har lidt over to minutter op til Jai Hindley, der ligger nummer tre.