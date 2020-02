Ineos-italiener slår verdensrekord og tager baneguld

Den italienske cykelrytter, der til daglig kører for det britiske storhold Ineos, slog sin egen verdensrekord i kvalifikationen til finalen med tiden 4 minutter og 1,934 sekunder.

I den efterfølgende finale besejrede han den tidligere verdensrekordholder Ashton Lambie fra USA, men nåede ikke sin verdensrekord. Til gengæld havde han overskud til at køre med armene over hovedet, da han hamrede over stregen.

Det 23-årige stortalent var også med, da italienerne i onsdagens semifinale pressede danskerne til det yderste i holdudgaven af samme disciplin.

Danskerne besejrede italienerne med tre tiendedele af et sekund og vandt siden guld med en klar finalesejr og verdensrekord i duellen mod New Zealand.

Filippo Ganna har trods sin unge alder haft masser af succes. På landevejen er han forsvarende italiensk mester i enkeltstart, og ved VM sidste år blev han nummer tre i den ensomme kamp mod uret. Han har også vundet en etape i World Tour-løbet BinckBank Tour.

Efter fredagens triumf har han otte VM- og seks EM-medaljer i banecykling.

Desværre for Ganna er individuel forfølgelse ikke en olympisk disciplin. I stedet må han forsøge at forbedre sig sammen med resten af det italienske 4000-meterhold før sommerens OL i Tokyo.