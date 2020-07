Ineos dropper Chris Froome efter sæsonen

Den britiske cykelstjerne Chris Froome må gå på jagt efter en ny arbejdsgiver, hvis han fortsat skal cykle på højeste niveau efter 2020-sæsonen.

Hans nuværende hold, Team Ineos, meddeler nemlig på sin hjemmeside, at kontrakten med Froome ikke bliver forlænget, når den udløber ved årsskiftet. Det skriver Ineos på sin hjemmeside.

Dermed lakker ti års samarbejde mellem Ineos og den firedobbelte Tour de France-vinder mod enden. Froome kørte også for Ineos, da holdet var kendt som Team Sky.

Udmeldingen kommer allerede et halvt år i forvejen for at sikre, at spekulationer om Froomes fremtid ikke tager for meget opmærksomhed.

Det siger Ineos-boss Dave Brailsford.

- Chris' nuværende kontrakt løber ud i december, og vi har taget beslutningen om ikke at forny den.

- Vi kommer med udmeldingen tidligere end normalt for at sætte en stopper for spekulationer, så holdet kan fokusere på sæsonen foran os, siger Brailsford.

Han medgiver, at Froome har præsteret forbilledligt, men påpeger samtidig, at 35-årige Froomes tid på toppen muligvis går ind i sin sidste fase.

- Chris har været med os fra starten. Han er en stor mester, som vi har delt mange mindeværdige stunder med gennem årene. Men vi er sikre på, at det her er den rette beslutning for os og Chris.

- På baggrund af hans meritter vil Chris også være lederen på et hold i den næste fase af hans karriere, men det kan vi ikke garantere ham på nuværende tidspunkt. Den sikkerhed kan han få ved at træde et skridt væk fra Ineos, siger Dave Brailsford.

Chris Froome siger, at han vil slutte sin tid af i Ineos med endnu en Tour-sejr.

- Det har været et fænomenalt årti med holdet. Vi har opnået meget sammen, og jeg vil altid værdsætte de minder højt. Jeg ser frem til nye udfordringer i den næste fase af min i karriere, men i mellemtiden er mit fokus at vinde mit femte Tour de France med Ineos, siger Froome.

Hans fire Tour-sejre var i 2013, 2015, 2016, og 2017. Et grimt styrt forhindrede ham sidste år i at forsøge at vinde Tour de France for femte gang.

Briten har også vundet Vuelta a Espana to gange (2011 og 2017) og Giro d'Italia en gang (2018).

Store dele af 2020-sæsonen er blevet spoleret på grund af coronavirus. World Tour-sæsonen genoptages 1. august med Strade Bianche i Italien. Tour de France afvikles fra 29. august til 20. september.