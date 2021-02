Ineffektive Esbjerg smider point i målløs forårspremiere

En skuffelse for Esbjerg, som på andenpladsen i 1. Division dog fortsat har et pænt forspring på otte point til Silkeborg uden for oprykningspladserne. Vendsyssel ligger stadig tredjesidst.

Trods de manglende mål viste Finnbogason dog prøver på, hvorfor Esbjerg har hentet ham ind som forstærkning til forårssæsonen.

Den 34-årige islænding forstår at placere sig rigtigt og komme frem til chancerne.

Allerede i kampens første minut slap han fri med Vendsyssel-keeper Fabian Ehrmann, som dog var vågen og fik forpurret muligheden. Og senere i halvlegen måtte Finnbogason se et forsøg fra tæt hold reddet på målstregen.

I mellemtiden ramte Nicklas Strunck stolpen med et langskud for et Esbjerg-hold, der startede som lyn og torden, men løb tør for idéer, som kampen skred frem.

Det kan de nordjyske gæster tage en pæn del af æren for. Holdet har ellers været hårdt ramt af coronasmitte og har derfor slet ikke spillet testkampe hen over vinteren.

Men træner Michael Schjønberg har fået organiseret sit hold godt. Og det formåede at frustrere værterne, som formentlig havde kalkuleret med tre point i forårspremieren.

I slutfasen kunne Vendsyssel endda havde snuppet alle tre point, hvis Muhammed Saracevic ikke havde sendt en flugter direkte på Esbjerg-målmand Mads Kikkenborg.

Et sejrsmål havde næsten også været for meget af det gode for et gæstehold, der primært var kommet for at kæmpe sig til det ene point.

Missionen lykkedes, og Finnbogason og hans nye holdkammerater må ærgre sig over de forspildte muligheder.