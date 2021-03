Indskiftet Skov Olsen ender som Bolognas matchvinder

Den 21-årige dansker scorede kampens sidste mål, da den indskiftede angriber fem minutter før tid gjorde det til 3-2 i Bolognas sejr på udebane over bundproppen Crotone.

Angriberen Andreas Skov Olsen fuldendte lørdag et stort comeback for Bologna i den italienske Serie A.

Angriberen fik drejet bolden over stregen fra en spids vinkel, efter at hans argentinske holdkammerat Rodrigo Palacio med et hårdt skud havde testet værternes målmand.

Bolden sprang ud i feltet, hvor Skov Olsen var hurtigere i opfattelsen end Crotone-forsvareren Pedro Pereira, der ikke nåede at få tacklet, inden danskeren listede bolden i mål.

Andreas Skov Olsen var kommet på banen fra anden halvlegs start, hvor gæsterne var bagud med 0-2.

Det begyndte at lysne for Bologna med en halv time tilbage, da Adama Soumaoro reducerede til 1-2, og kort efter lykkedes det hollænderen Jerdy Schouten at få udlignet til 2-2.

Uafgjort var dog ikke nok for Bolognas midterhold, der tog alle tre point mod bundholdet, da Skov Olsen i det 84. minut sikrede gæsterne fuld gevinst.

Den tidligere FC Nordsjælland-angriber er udtaget til de kommende VM-kvalifikationskampe med det danske landshold.

Danmark møder på torsdag Israel på udebane. Derudover står landsholdet få dage senere over for både Moldova og Østrig.