Indskiftet Eriksen sparker Inter tæt på guldfest

Inter rykkede lørdag aften snublende tæt på det italienske mesterskab. Det kan klubben takke en dansk højrefod for.

Romelu Lukaku lagde bolden af til danskeren lidt uden for feltet, og med et hårdt, fladt spark bragede han bolden ind med en lille afretning på en forsvarer undervejs.

Lukaku troede et kvarter tids senere, at han lukkede kampen med målet til 2-0, men et VAR-gennemtjek afslørede en offside i opspillet.

I stedet blev kampen første afgjort i tillægstiden, da Achraf Hakimi i fri position gjorde det til 2-0 på et kontraangreb.

Med de tre point har Inter 14 point ned til Atalanta på andenpladsen, som søndag spiller den femtesidste kamp i sæsonen. Det vil sige, at hvis ikke Atalanta vinder, så kan guldfesten indledes fra sofaen hos Eriksen og Inter.

Længe så det ellers ud til, at Crotone med assistance fra målstolperne skulle holde guldfavoritterne fra en sejr.

Både Lukaku og Lautaro Martinez måtte se stolperne stå i vejen for scoringer i første halvleg, og også efter pausen kneb det med træfsikkerheden.

Lige indtil Christian Eriksen blev sendt i aktion og scorede sit andet sæsonmål i Serie A.