Indskiftet Eriksen får 20 minutter i Tottenhams nullert

Faktisk skulle Eriksen og co. prise sig lykkelige for resultatet, da keeper Paulo Gazzaniga reddede et straffespark 20 minutter før tid.

Med resultatet har Tottenham 31 point på syvendepladsen efter en hakkende sæson, og spekulationerne om, hvorvidt det var Eriksens sidste kamp for Tottenham, kan fortsætte.

Efter daglige nyheder om Christian Eriksens mulige afgang til italienske Inter enten til sommer eller i januar er de seneste kampe hver gang blevet kaldt danskerens sidste for klubben.

Lørdag var Eriksen henvist til bænken, men virkede ganske ubemærket af al virakken, da han blev sendt på banen.

Tottenham-manager José Mourinho kommenterede fredag, at Tottenham ikke har modtaget et officielt bud på danskeren, efter at mange medier har berettet, at Eriksens agent og Inter har forhandlet danskerens krav på plads.

Første halvleg blev en tempofyldt affære med Tottenham som dominerende i indledningen. De helt store chancer lod vente på sig, men gæsternes Lucas Moura fik et stort tilbud syv minutter før pausen efter en hurtig omstilling.

Den lynhurtige brasilianer var igennem i højt tempo, men Watford-keeper Ben Foster reddede situationen, og første halvleg endte uden mål.

Anden halvleg var dog blot to minutter gammel, da Watfords Abdoulaye Doucoure misbrugte en stor chance alene igennem, og hjemmeholdet truede i indledningen.

Dele Alli kom til en stor chance på et hovedstød efter syv minutter, og med en halv time igen var det stadig målløst, da Son Heung-min hamrede bolden over mål på et kontraløb.

Med 20 minutter igen begik Jan Vertonghen så et klokkeklart straffespark, da han rørte bolden med hånden i feltet, men Gazzaniga reddede forsøget efterfølgende.

Så kom Eriksen ind i stedet for Dele Alli, og danskeren forsøgte sig hurtigt med et langskud og fremtvang et hjørnespark.

Nytilkomne Gedson Fernandes fik de sidste ti minutter på banen for Tottenham efter skiftet fra Benfica, og Tottenham var tæt på at snuppe de tre point, da bolden dansede på Watfords målstreg blandt venner og fjender i tillægstiden.