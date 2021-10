Indskifter sikrer Lyngby sejren i nedrykker-brag

En scoring efter godt en times spil fra indskiftede Magnus Kaastrup sikrede gæsterne en sejr på 1-0 i opgøret mellem sidste sæsons to nedrykkere fra Superligaen.

Lyngby overtog lørdag førstepladsen i 1. division efter en udesejr over AC Horsens.

Midtbanespilleren Rasmus Thellufsen lagde en knivskarp pasning frem i fødderne på den netop indskiftede offensivspiller Kaastrup, der klinisk sparkede Lyngby i front med en hård og flad afslutning.

Horsens-træner Jens Berthel Askou reagerede straks og skiftede ud i sin offensiv.

Lige lidt hjalp det for hjemmeholdet, der led sit fjerde nederlag i syv hjemmekampe i denne sæson. Horsens er placeret på femtepladsen med 21 point.

Lyngby topper rækken med 27 point. Det samme som FC Helsingør, der søndag kan tilbageerobre førstepladsen, hvis holdet formår at få point i udekampen mod Vendsyssel FF.

I næste uge er der lagt op til et regulært topbrag, når Lyngby tager imod Helsingør.

Bagfra presser FC Fredericia de to tophold, efter at klubben lørdag vandt med 2-1 ude over Esbjerg.

Et målmandsdrop af Esbjergs Ramon ten Hove fire minutter inde i overtiden betød, at gæsterne kunne rejse hjem med en sen sejr på et frisparksmål af Alexander Jensen.

Fredericia har på tredjepladsen 26 point, mens Esbjerg er nummer ni i tabellen med 12 point.