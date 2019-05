Indsamling gør basketlandshold klar til EM-kvalifikation

I løbet af en uge har landsholdet indsamlet 245.000 kroner, hvilket er 45.000 kroner mere end det beløb, man havde sat sig for at indsamle på fire uger.

Det oplyser Danmarks Basketball Forbund (DBBF) i en pressemeddelelse.

I tillæg har holdet sikret sig endnu flere penge ved at sælge et sponsorat til Danske Spil.

Det glæder landsholdsanfører Gritt Ryder, at indsamlingen langt har overgået forventningerne, og at holdet nu har fået en sponsor.

- Det er helt overvældende.

- Vi havde bare drømt om, at det danske basketballmiljø måske kunne hjælpe med at give os muligheden for at spille EM-kvalifikation med små donationer, og nu har en af de vigtigste organisationer indenfor sport i Danmark, givet os muligheden for at få bedre vilkår og sportslig succes, siger hun.

Kvindelandsholdet blev i 2018 genoplivet efter en årrække i dvale og vandt i suveræn stil den såkaldte Small Nations Cup, et EM for små basketnationer.

Direktøren i DBBF, Rasmus Winkel, sagde i sidste uge til DR, at damelandsholdet har niveauet til at kvalificere sig til EM.

- Vi har en forventning om, at pigerne kommer til at spille seriøst med om at kvalificere sig, men vi er jo ikke for alvor blevet testet på højeste niveau før.

- Vi tror på, at de har en rigtig god chance for at komme med til EM, sagde han til DR.