Indrejseregler lammer tenniskvindernes genstart i Italien

Når WTA Touren genstarter efter fem måneders nedlukning 3. august i Palermo, kan verdensranglistens nummer to, rumænske Simona Halep, være tvunget til at blive væk.

Coronapandemien gør det fortsat svært at samle de bedste spillere til internationale tennisturneringer.

Italien har fredag indført regler om, at rejsende fra Bulgarien og Rumænien skal gå i 14 dages selvisolation.

Arrangørerne af tennisturneringen på Sicilien har straks reageret.

- Beslutningen vil straffe en spiller som Simona Halep, der ikke længere vil kunne deltage, siger turneringsdirektør Oliviero Palma.

- Vi har sendt et hastebrev til sundhedsminister Roberto Speranza, hvor vi anmoder om, at de spillere, der skal deltage i turneringen, bliver fritaget, fortæller han.

Palma føler sig overbevist om, at den sundhedsprotokol, som WTA har indført, for at holde coronasmitten nede, er rigelig.

Mens WTA Touren genstarter om godt en uges tid i Italien, så starter herrernes ATP Tour op igen 22. august med en turnering i New York en uge før grand slam-turneringen US Open.