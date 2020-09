Indledende undersøgelse om mulig Tour-doping iværksat

Anklagemyndigheden i den franske by Marseille har igangsat en indledende undersøgelse om mulig doping på holdet Arkea-Samsic i dette års Tour de France.

To unavngivne personer er mandag i politiets varetægt, efter at de i forbindelse med en ransagning blev fundet med "mange sundhedsprodukter, herunder medicinske lægemidler, men også og frem for alt en metode, der kan anses som doping", lyder det.

Ifølge den franske avis Le Parisien er der tale om en af holdets læger samt en fysioterapeut.

Ransagningen fandt ifølge den franske avis Le Journal du Dimanche sted onsdag i sidste uge på Arkea-Samsics hotel nær Meribel, hvor den dags Tour de France-etape var endt.

Arkea-Samsics holdchef, Emmanuel Hubert, har over for avisen L'Equipe bekræftet ransagningen, men ønsker ikke at kommentere yderligere.

Ifølge L'Equipe var ransagningen målrettet netop Nairo Quintanas værelse samt hans bror Dayer Quintana og Winner Anacona. De franske antidopingmyndigheder var angiveligt ikke involveret.

Dominique Laurens oplyser ifølge AFP, at undersøgelsen omhandler udstedelsen af et stof eller en metode, der er ulovlig, hjælp og opfordring til brug af stoffet eller metoden og transportering af det eller den samt besiddelse.

Dette års udskudte Tour de France sluttede søndag i Paris.