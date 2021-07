Individualisten brillerer som ydmyg hjælper

Der er kun to debutanter blandt de 11 danskere, der har været til start i dette Tour de France. Men noget tyder på, at det netop er de nye mænd i det fine selskab, der ender som de store succeshistorier.

Det er noget af en udvikling for 22-årige Bjerg, der tidligere i karrieren var kendt for at være ekstremt dygtig til enkeltstart, men ikke nogen ørn til at gebærde sig i et tætpakket felt.

Nu kører han ikke blot Tour de France - det største og mest hektiske cykelløb i verden. Han kører for manden i den gule trøje.

- Det har været en stor oplevelse. Det har været et hårdt cykelløb med en masse stress, og jeg har skullet sørge for, at Tadej ikke mistede tid på de flade etaper. Så skal han nok klare sig selv i bjergene.

- Jeg har selv været rigtig godt tilfreds med min indsats, og holdledelsen virker også glad, siger Mikkel Bjerg.

Den kraftfulde sjællænder lever sig helt ind i sin låste rolle som opofrende hjælper.

Han har ellers aldrig været bleg for at melde ud om sine personlige ambitioner i professionel cykling. Og de er store.

I en hotellobby i Yorkshire for et par år siden, slog Mikkel Bjerg fast, at han ville være verdens bedste enkeltstartsrytter. Nogensinde. Hverken mere eller mindre.

Det var dagen efter, at han havde vundet U23-VM i disciplinen for tredje år i træk, og kort efter at han havde skrevet en tre år lang profkontrakt med UAE Emirates.

Bjerg sprudlede den dag. Og det gør han i princippet stadig. Selv om trætheden efterhånden er udtalt, er humøret højt, og munden går som en tordenskylle.

Men nu er det hjælperen og ikke individualisten Bjerg, der taler. Det er serievinderen, som erkender, at han lige nu er tilfreds med en birolle.

- Det handler meget om niveauet, og det er vanvittigt højt her. Jeg har ikke lige følelsen af, at jeg kunne have vundet en etape. Eller af, at hvis jeg havde spurtet med, så ville jeg være kørt i top-10.

- Jeg fik plads på enkeltstarten og fik lov at give den fuld gas. Og det får jeg igen på enkeltstarten inden Paris, hvis jeg har kræfter til det. Det er der, mit niveau er lige nu.

- Jeg føler ikke, at jeg sidder med fire etapesejre i maven, jeg ikke har fået forløst. På den måde har det bare været fedt at kunne hjælpe den bedste cykelrytter i verden, siger Mikkel Bjerg.

Det er formentlig heller ikke en ulempe for samarbejdsklimaet, at Bjerg og Pogacar er venner og har været det, siden Bjerg ankom til holdet for halvandet år siden.

De er begge årgang 1998 og kender hinanden fra ungdomsløb tidligere i karrieren.

- På mange punkter er vi ret ens. Vi går rigtig meget op det, vi laver, og fokuserer 100 procent på det. Vi snakker om alt og intet og har de samme holdninger til det meste.

- Jeg ved ikke, om han taler mig efter munden, eller det er omvendt, men vi kommer bare godt ud af med hinanden, konstaterer Mikkel Bjerg.

Sammen skal de blandt andet forsøge at holde Bjergs tidligere landsholdskammerat Jonas Vingegaard bag sig i klassementet.

Og Bjerg har faktisk - med tvivlsom succes - forsøgt at give Pogacar lidt insideinformation.

- På Mont Ventoux-etapen sagde jeg til Tadej, at jeg ikke troede, at Jonas ville være særligt god i varmen. Han er jo dansker og bor i Danmark, så det kunne være en af de ting, han mangler lidt.

- Men det viste sig, at han er glimrende i varmen. På den måde har jeg lært, at det måske er bedst, at jeg ikke siger noget, siger Mikkel Bjerg med et grin.