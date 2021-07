Individualisten Bjerg er tæt på triumf som ydmyg hjælper

Efter en 11.-plads på Tourens første enkeltstart kan den tredobbelte U23-verdensmester gøre et nyt forsøg på at trampe sig til et topresultat. Denne gang på knap 31 kilometer omkring vinområdet Saint-Émilion.

Hele Tour de France har han ofret sig for Tadej Pogacar. Men lørdag får Mikkel Bjerg for blot anden gang i løbet mulighed for at jagte sin egen succes.

Uanset hvordan kampen mod uret ender, ser det ud til at blive en særdeles vellykket Tour de France-debut for den 22-årige dansker.

Med Pogacar komfortabelt i den gule trøje før næstsidste etape er missionen millimeter fra at lykkes for Bjerg og resten af UAE Emirates.

- Det har været en stor oplevelse. Det har været et hårdt cykelløb med en masse stress, og jeg har skullet sørge for, at Tadej ikke mistede tid på de flade etaper. Så skulle han nok klare sig selv i bjergene.

- Jeg har selv været rigtig godt tilfreds med min indsats, og holdledelsen virker også glad, siger Mikkel Bjerg.

Den kraftfulde sjællænder lever sig helt ind i sin låste rolle som opofrende hjælper.

Han har ellers aldrig været bleg for at melde ud om sine personlige ambitioner i professionel cykling.

I en hotellobby i Yorkshire for et par år siden slog Mikkel Bjerg fast, at han ville være verdens bedste enkeltstartsrytter. Nogensinde. Hverken mere eller mindre.

Det var dagen efter, at han havde vundet U23-VM i disciplinen for tredje år i træk, og kort efter at han havde skrevet en tre år lang prof-kontrakt med UAE Emirates.

Men lige nu er det hjælperen og ikke individualisten Bjerg, der taler. Serievinderen erkender, at han er tilfreds med en birolle i det skrappeste selskab overhovedet i cykelsporten.

- Det handler meget om niveauet, og det er vanvittigt højt her. Jeg har ikke lige følelsen af, at jeg kunne have vundet en etape. Eller af, at hvis jeg havde spurtet med, så ville jeg være kørt i top-10.

- Jeg føler ikke, at jeg sidder med fire etapesejre i maven, jeg ikke har fået forløst.

- På den måde har det bare været fedt at kunne hjælpe den bedste cykelrytter i verden, siger Mikkel Bjerg, der lørdag træder enkeltstartscyklen i gang klokken 13.45.