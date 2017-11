Indisk politi undersøger Sharapova i sag om boligfusk

Firmaet bag boligprojektet, Homestead Infrastructure Development, beskyldes for at have modtaget millioner af dollar af boligkøbere, inden projektet faldt sammen.

Den femdobbelte grand slam-vinder Maria Sharapova bliver af indisk politi undersøgt for mulig svindel i en sag om et luksusbolig-projekt, som er kollapset i Indien.

Det oplyste den indiske advokat Piyush Singh ifølge nyhedsbureauet AFP tirsdag. Advokaten repræsenterer en af boligkøberne.

Piyush Singh fortæller til AFP, at Sharapova er en del af politiets efterforskning, fordi hun har været med til at sætte projektet i gang.

Den 30-årige russiske tennisstjerne rejste ifølge advokaten til Indien i 2012 for at søsætte boligkomplekset med navnet "Ballet by Sharapova".

Potentielle købere fik at vide, at der skulle etableres et tennisakademi, et klubhus og et sted til at lande en helikopter i byen Gurgaon, som er placeret tæt på hovedstaden New Delhi.

Hjemmesiden for projektet citerer Sharapova for at sige, at målet var, "at få boligejerne til at føle, at de ejede noget specielt og anderledes".

- Enhver berømthed, som støtter et produkt, bliver teknisk set agent for virksomheden. Ingen ville have investeret i projektet, hvis ikke Sharapovas navn var der, siger Piyush Singh.

Boligerne skulle have stået klar i 2016, men arbejdet blev forladt, da boligejerne havde betalt flere millioner dollar.

Sharapova har ikke kommenteret sagen, som skal for retten i New Delhi.