Indians bliver til Guardians: Baseballhold får nyt navn

Dermed skifter klubben navn efter 106 år med det samme navn.

Beslutningen kommer, efter at NFL-holdet fra Washington sidste år valgte at fjerne tilnavnet Redskins og dets logo efter pres fra sponsorer.

Den beslutning faldt sammen med en bredere debat om racisme i USA i kølvandet på den sorte mand George Floyds død under en anholdelse i Minneapolis i maj 2020.

Efter Washingtons beslutning meldte Cleveland ud, at klubben ville ændre navnet Indians, som refererer til det oprindelige folkeslag i USA.

Navnet Guardians er blevet til efter massiv forberedelse. Klubben har således lavet undersøgelser blandt mere end 40.000 fans, ligesom der er foretaget 140 timers interviews.

I december fortalte holdejer Paul Dolan, at han havde fået forståelse for, at tilnavnet Indians for nogle kunne virke diskriminerende.

- Indians vil altid være en del af vores historie, men nu er det tid til at flytte os fremad, så vores fans kan forenes under et nyt navn, sagde holdejeren.

For lidt mere end to år siden fjernede Cleveland Indians den grinende høvding ved navn Chief Wahoo, som er holdets maskot, fra holdtrøjer og holdkasketter.