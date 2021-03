Indhoppere sikrer Esbjerg tiltrængt sejr i oprykningsræs

Spillet har været svingende, og målscoringen sparsom i de første forårskampe. Men Esbjerg er måske ved at nærme sig de takter, der skal til for at sikre sig oprykning til den bedste fodboldrække.

Lørdag vandt Esbjerg på eget vinterblege græs med 2-0 over Fremad Amager og skabte dermed lidt afstand til forfølgerne i tabellen.