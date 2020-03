Indespærrede cykelryttere flygter til Danmark

Normalt er Girona verdens navle for professionelle danske cykelryttere. En lang række af dem har base i den catalanske by med det behagelige træningsklima og den overkommelige afstand til lufthavnen i Barcelona.

Men lige nu er byen næsten ryddet for danske ryttere. Kun nogle få er blevet tilbage i et område, der er hårdt ramt af coronavirus, og hvor udgangsforbud gør det umuligt at træne på landevejene. Resten er rejst hjem.

- Det er lettere at forholde sig til tingene herhjemme, og der er ikke nogen af os, der taler tilstrækkelig godt spansk til at forstå, hvad der er op og ned dernede, siger Trek-rytteren Niklas Eg.

Alle cykelløb er aflyst frem til maj, men ingen ved reelt, hvornår sæsonen kan begynde igen.

Foreløbig har Niklas Eg forskanset sig alene i sin families sommerhus, hvor han på sit holds opfordring holdt helt fri i sidste uge.

- Det kan godt være, det bliver lidt kedeligt i længden. Men indtil videre går det. Det er en mærkelig fornemmelse, for det var jo lige nu, at alle de store løb skulle til at gå i gang, siger den 25-årige bjergrytter.

Også Jonas Gregaard har forladt Spanien med benene på nakken og har i stedet slået lejr i forældrenes hus nord for København.

Efter at have kørt UAE Tour med sit hold, Astana, i slutningen af februar, blev han sendt i karantæne i lejligheden i Girona. Men han fornemmede hurtigt, at det ikke var stedet at opholde sig.

- Da jeg var ude at handle, kunne jeg se, at folk gik i store grupper, sad på caféer og på restauranter og kindkyssede. Jeg tænkte, at det bare var et spørgsmål om tid.

- Så jeg pakkede alle mine cykler og min hometrainer og kørte til Danmark for at bo hos mine forældre. Her føler jeg mig lidt mere sikker. Jeg ville ikke nyde at være i Spanien i øjeblikket, siger Jonas Gregaard.

Efter Italien er Spanien det land i Europa, der er hårdest ramt af coronavirus. Mere end 1000 mennesker har mistet livet, og det er forbudt at opholde sig uden for sit hjem uden særlig anledning.

- Da jeg hørte rygter om, at der ville komme udgangsforbud, og politiet ville udskrive bøder til folk, der opholdt sig på gaden, skyndte jeg mig at købe en flybillet til Danmark, siger Sunweb-rytteren Casper Pedersen.

Som en del af sit holds klassikertrup har han trænet hårdt hen over vinteren for at være på toppen i forårsklassikerne netop i disse uger. Forude ventede debut i Giro d'Italia, men også det store etapeløb er udsat på ubestemt tid.

Topformen kan derfor kun bruges til at køre lette træningsture på de sjællandske landeveje.

- Det er uvist, om vi overhovedet kommer til at køre på denne side af sommerferien. Det er superærgerligt, for jeg er i virkelig god form. Men det er jo ærgerligt for rigtig mange mennesker - ikke kun for cykelryttere, siger Casper Pedersen.

Den ufrivillige pause midt i højsæsonen har vendt fuldstændig op og ned på sæsonrytmen.

Marts-april er normalt en af årets travleste perioder, og rytterne er vant til at brænde enorme mængder energi af hver eneste dag.

- Jeg kan godt blive lidt rastløs. Der er ikke så meget at lave, og man skal jo passe på. Vi har fået at vide, at vi helst ikke skal ses med nogen og undgå at være for meget hjemmefra, siger Jonas Gregaard.

Han har taget konsekvensen og investeret 5000 kroner i fitnessudstyr, som han har stillet op på forældrenes terrasse.

- Måske kommer der med tiden mere udstyr til mit lille fitnesscenter, siger han med et grin.

- Jeg har jo aldrig holdt en pause på denne tid. Det er helt vildt underligt at give sig selv lov til at slappe af nu. Det er ikke sådan, vores natur er.