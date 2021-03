Indendørs idræt åbner i faser - voksne må vente til maj

Regeringen lægger nemlig med den genåbningsplan, der blev præsenteret sent mandag, op til en gradvis og faseopdelt åbning af indendørsidrætten, hvor børnene kommer først.

Voksne, som under corona savner at komme ned i hallen til for eksempel badmintontræning, må vente over en måned endnu.

Aftalen blev forhandlet på plads mellem regeringen og et bredt flertal af Folketinget.

21. april står børn under 18 år til igen at kunne deltage i idræt indendørs i organiseret regi.

6. maj åbner indendørs idræt efter planen også for voksne, der har coronapas.

Fra 21. maj 2021 åbnes efter planen den resterende del af idrætslivet - også med coronapas som en forudsætning.

De konkrete datoer og indholdet kan dog tilpasses af aftalepartierne ud fra udviklingen i coronaepidemien.

Som udgangspunkt er der hos Danmarks Idrætsforbund (DIF) glæde over genåbningen.

Men forbundet gør også opmærksom på, at indendørssæsonen i mange sportsgrene er ovre i maj.

Dermed står mange foreninger til at være uden medlemmer imellem otte og ni måneder.

- Jeg håber, at medlemmerne vender tilbage igen trods den lange adskillelse og genfinder glæden ved et aktivt liv. Men det kommer ikke til at ske af sig selv, så der venter DIF, forbundene og foreningerne en kæmpe opgave i resten af 2021, siger DIF's direktør, Morten Mølholm Hansen, i en pressemeddelelse.

Coronapasset skal vise, om borgeren er færdigvaccineret, har været smittet eller er blevet testet negativ for corona indenfor 72 timer.

Statsminister Mette Frederiksen (S) betonede coronapassets nøglerolle ved pressemødet for genåbningen.

Samtidig lagde flere politikere også vægt på børnenes ve og vel, og det fokus forstår DIF.

- Fokus har i forhandlingerne været på at få børnene i skole, og det er helt forståeligt, og kort efter kommer børnene så tilbage til fællesskaberne i indendørsidrætten. Det bliver godt for dem og for klubberne, som savner deres medlemmer, siger Morten Mølholm Hansen.

Imens må større arrangementer inden for kultur og idræt fortsat vente på en genåbning.

Som en del af den nye genåbningsplan nedsætter aftalepartierne en "hurtigtarbejdende" ekspertgruppe, der i midten af april skal komme med anbefalinger til, hvordan større arrangementer kan afholdes forsvarligt.