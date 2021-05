Inden playoffkamp: AaB føler sig bedre end AGF

- Jeg føler egentlig ikke, at AGF er bedre end os på papiret, siger AaB-midtbanespiller Iver Fossum.

- Jeg synes, vi er bedre end AGF. Vi har vist det i mange kampe i sidste sæson og i denne sæson, hvor vi har været gode mod dem.

Han peger dog alligevel på, at AGF har favoritværdigheden, selv om AaB kommer med masser af selvtillid i bagagen efter en god afslutning på nedrykningsspillet.

- Når man kommer fra mesterskabsspillet, er man favorit, men vi går lidt og synes, at vi er et bedre hold. Vi synes, at vi skal vinde den kamp, lyder det fra nordmanden.

Fredagens playoffkamp skal spilles i Aarhus, hvor flere tusinde AGF-fans vil være til stede, men det er Fossum også ganske rolig omkring.

- Vi spillede på udebane og vandt 4-0 mod Sønderjyske, så vi kan også tage dertil og vinde, siger han fortrøstningsfuldt.

Kristoffer Pallesen er enig med sin holdkammerat i, at AaB kan vinde kampen, selv om AGF skal tage favoritværdigheden på sine skuldre.

- Hvis vi rammer vores bedste, og de rammer deres bedste, tror jeg, at vi vinder. Men når man er blevet nummer fire i Superligaen, må man tage favoritværdigheden på sig.

Samtidig håber Pallesen også på at kunne luske sig ud i Europa og redde lidt af en ellers skuffende AaB-sæson.

- Vi prøver at redde, hvad der kan reddes af denne sæson. Nu prøver vi at se, om vi kan luske os ind i Europa, for det er lidt en luskeplads, når man kommer fra syvendepladsen, siger han.