Imponeret tennischef: French Open er Tausons højdepunkt

Sportschef i Dansk Tennis Forbund, Jens Anker Andersen, glæder sig over Tauson, der er nummer 187 i verden.

- Det her er et foreløbigt højdepunkt for Clara i en rigtig god start på hendes professionelle karriere. Jeg mener, at Clara allerede har niveauet til at blive fast inventar ved hovedturneringerne i grand slams, siger Jens Anker Andersen i en pressemeddelelse fra forbundet.

Tauson afværgede i fredagens kamp seks sætbolde, inden hun satte sig på kampen.

- Clara har spillet tre rigtig gode kampe i kvalifikationen. Jeg har især været imponeret af hendes mod og kvalitet i afgørende momenter, som da hun reddede sætbolde i både første og tredje kamp.

- Hun har nogle offensive våben, der gør hende farlig for enhver modstander, siger Jens Anker Andersen.

Tausons modstander i hovedturneringen, der begynder søndag, er endnu ikke fundet.

Også Frederik Løchte Nielsen er med i Paris, nemlig i herredouble.