Imponeret holdkammerat: Kragh er ved at være en stjerne

- Søren er bare sindssygt stærk. Så er det jo lidt nemmere at afslutte det, hvis man sidder i den rigtige gruppe, konstaterer Casper Pedersen.

Han mener, at Kragh med sine bedrifter i Tour de France er ved at træde op på sportens allerøverste hylde.

- Jeg tror, man kommer til at kunne mærke, at der er mere respekt for ham i de kommende cykelløb. Der er flere, der ved hvem Søren Kragh er.

- Han får lidt mere plads. Han er allerede en etableret rytter i World Tour-feltet, men med to etapesejre i Touren på et år så er man ved at være en stjerne, siger Casper Pedersen.

Han er del af et Sunweb-hold, der efter en uheldig start har udviklet sig til et af løbets allermest succesfulde.

Det samme kan man sige om Søren Kragh Andersen, der ifølge holdkammeraten var i tvivl om sit eget niveau inden starten. Gradvist har han fået mere og mere tro på sine egne evner.

- I starten vidste han ikke rigtigt, hvor han stod. Men i de her tre uger har han jo bevist over for både sig selv og alle os andre, at han har niveauet, og at alt det arbejde, han har lavet derhjemme, har båret frugt.

- Han har fået mere selvtillid undervejs, men man har egentlig ikke kunnet mærke på ham, at han har vundet en etape i Tour de France. På den måde er han meget nede på jorden, siger Casper Pedersen.

Etapesejren er Sunwebs tredje i løbet. Ud over Søren Kragh Andersens to triumfer har også Marc Hirschi kørt først over stregen.