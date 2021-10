Ikonisk cykelløb skal køres på våde og mudrede brosten

Et heftigt regnvejr over strækningen i Paris-Roubaix har gjort brostensstykkerne særdeles våde og mudrede.

Verdens bedste klassikerryttere skal spænde hjelmen lidt ekstra, før de søndag kører ud på de 257 kilometer i Paris-Roubaix.

Lørdag aften, natten til søndag og søndag morgen er store mængder nedbør skyllet ned over det område, hvor løbet køres.

Det betyder, at vejene og i særdeleshed brostensstykkerne er blevet endnu mere glatte og mudrede, end de allerede var, da kvinderne lørdag kørte på en del af samme rute.

Billeder på sociale medier viser, hvordan store vandpytter dækker flere af de såkaldte pavéer.

Det er første gang siden 2002, at løbet køres på våde veje.

Rytterne har dog vidst gennem flere dage, at regn kunne komme til at få en stor betydning for løbet.

- Det vil ændre løbet fuldstændig, i forhold til hvad vi har været vant til at se i hvert fald i over ti år, hvor det ikke har været regnvejr i Roubaix, sagde DSM-rytteren Casper Pedersen til Ritzau tidligere på ugen.

- Brostensstykkerne vil være meget mere glatte, og der vil være en meget heftigere positionskamp. Sandsynligvis også flere styrt, som kan splitte løbet op, fordi det kan blokere de her meget smalle pavéer.

Også Mads Pedersen fra Trek-holdet forberedte sig på, at det kunne blive en våd affære. Han giver ikke meget for holdningerne om, at løbet bliver for farligt at køre.

- Sikkerhedsårsager, helt ærligt, sagde han tidligere på ugen til cyclingnews.com.

- Vi har set brosten med mudder før, og det er ikke et nemt løb. Selvfølgelig er det farligt. Det er ikke normalt at køre på brosten på den måde, så det vil altid være farligt. Sådan er det. Vi bliver betalt for at gøre det.

I lørdagens løb, der var det første af slagsen for kvinder, røg en stor del af rytterne ned i styrt. Blandt andre den danske Movistar-rytter Emma Norsgaard, som alligevel blev nummer seks.

Philippe Gilbert vandt den seneste udgave af Paris-Roubaix i 2019. Sidste år blev løbet aflyst på grund af coronavirus, og i år førte pandemien til, at løbet blev skubbet fra foråret til efteråret.