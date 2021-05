Ihærdig italiensk udbryder henter flot Giro-sejr

Den italienske AG2R-rytter Andrea Vendrame tog torsdag sin største sejr i karrieren, da han kørte først over stregen på Giro d'Italias 12. etape.

Den 26-årige italiener havde været mest angrebsivrig op ad dagens sidste stigning, men rundede toppen sammen med George Bennett (Jumbo Visma), Gianluca Brambilla (Trek) og Chris Hamilton.

På de sidste kilometer frem mod mål slap Vendrame og Hamilton fra de to andre, og i spurten var der ingen tvivl om, hvem der var stærkest. Vendrame vandt fra spids.

Etapen var præget af et stort udbrud. Danske Mikkel Honoré (Quick-Step) spillede en stor rolle og lignede længe en mand, der kunne være med helt frem til finalen. Så godt gik det dog ikke.

Danskeren måtte resignere på den sidste stigning og kom i mål på niendepladsen tre minutter efter vinderen.

I toppen af klassementet skete der ingen store ændringer. Egan Bernal (Ineos) fører fortsat løbet, mens Aleksandr Vlasov (Astana) og Damiano Caruso (Bahrain) er henholdsvis toer og treer.

Torsdagens etape bestod af 212 kilometer med i alt fire stigninger af forskellig sværhedsgrad.

Mikkel Honoré var en af de mest ihærdige, da udskilningen gik i gang, og efter omtrent 50 kilometer lykkedes det ham at komme væk.

Han var dog langtfra alene. Da feltet endegyldigt gav slip, var 16 ryttere sluppet afsted.

Forspringet til feltet blev udbygget konstant og var over 11 minutter stort, da rytterne i regnvejr rundede toppen på dagens anden større stigning, hvor Mikkel Honoré havde vist gode takter.

I begyndelsen af dagens sidste stigning var Gianluca Brambilla (Trek) godt kørende og forsøgte med flere forceringer at komme alene afsted. Det kom til at koste for Mikkel Honoré, der måtte slippe.

Senere på stigningen viste Andrea Vendrame, at han var opsat på at vinde. Han lå længe alene helt i front, men blev hentet af Chris Hamilton, George Bennett og Gianluca Brambilla kort før toppen ni kilometer fra målstregen.

I finalen tøvede Brambilla og Bennett, da Hamilton og Vendrame angreb. På de sidste meter indledte Vendrame spurten fra front og tog etapesejren klart.