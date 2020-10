Ifab foreslår fri udskiftning ved hjernerystelser

Hjernerystelser i fodbold har været et omdiskuteret emne længe. For er der tid nok til med sikkerhed at fastslå, om en spiller har pådraget sig en hjernerystelse? Og hvad hvis holdet har brugt alle sine udskiftninger inden?

Ifab er klar til at afprøve et tiltag, hvor holdene har fri udskiftning i forbindelse med hjernerystelser. Så uanset at et hold har brugt alle sine udskiftninger, vil man få mulighed for at skifte igen, såfremt der er mistanke om hjernerystelse hos en spiller.

Faktisk er man allerede nu klar til at teste tiltaget, med hvem der måtte være interesseret i at blive prøveklud.

- En klar og ensrettet tilgang er nødvendig, og den skal skulle fungere på alle niveauer af sporten, skriver Ifab.

- Gruppen (arbejdsgruppen, red.) mener, at i tvivlstilfælde vil det være den bedste løsning for at sikre spillernes sundhed at anlægge en "hvis du er i tvivl, så tag dem ud"-filosofi.

Og det skal understøttes af den udvidede mulighed for at skifte ud.

Den Internationale Spillerforening (Fifpro) har tidligere talt for, at holdene skulle kunne lave en midlertidig udskiftning, mens en spiller undersøges for hjernerystelse. Den mulighed har Ifab ikke omtalt i sin pressemeddelelse.

Ifab håber at kunne søsætte tiltaget allerede i januar 2021.

