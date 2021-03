Idrætsleder valgte familien fem måneder før OL

Lone Hansen stoppede i Team Danmark efter et hårdt år præget af coronakrise og udfordringer på hjemmefronten.

Team Danmarks nu tidligere direktør Lone Hansen stoppede i slutningen af februar - blot fem måneder før OL i Tokyo.

Da fratrædelsen blev annonceret i januar, var der måske mange, der undrede sig over, at den 59-årige idrætsleder trådte tilbage så kort tid før den store idrætsbegivenhed.

Nu fortæller Lone Hansen til DR Sporten, at hun sideløbende med et hårdt år præget af coronapandemien har været udfordret på hjemmefronten med død og alvorlig sygdom i den nærmeste familie.

- Corona-året 2020 var et utroligt hårdt år for alle i Team Danmark. Jeg var ved at knække nakken, siger Lone Hansen til DR Sporten.

Da hun sideløbende havde behov for at fokusere på familien, besluttede hun sig i juleferien at stoppe i Team Danmark.

- Jeg var virkelig i krise og ønskede bare at have fokus på min familie, forklarer Lone Hansen.

2020 har tilsyneladende også været en hård omgang for flere af de ansatte i Team Danmarks sekretariat. Ifølge DR Sporten blev der i december lavet en kritisk arbejdspladsmiljøvurdering.

- Da jeg bad om en fratrædelsesordning, kendte jeg ikke resultatet af undersøgelsen. Nu har jeg set den. Men det eneste, jeg kan sige om den er, at den er lavet i et corona-år under den største krise i nyere tid.

- Alt smuldrede. Fundamentet kuldsejlede. Det var et ekstremt hårdt år for alle i Team Danmark og et helvede at være i, siger Lone Hansen.

Den nu tidligere Team Danmark-direktør er også bekymret på idrættens vegne efter coronapandemien. Hun frygter, hvordan det seneste års mange nedlukninger vil påvirke rekrutteringsgrundlaget.

Team Danmark har endnu ikke annonceret en erstatning for Lone Hansen. Stillingen er blevet opdelt i to, så det sportslige og kommercielle fremover deles ud på to direktører.