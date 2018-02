Idrætsforbund om dansk vinter-OL: Det har været skuffende

- Det er selvfølgelig svært at generalisere over samtlige danske præstationer, men der er ingen tvivl om, at det samlet set har været et skuffende dansk vinter-OL, siger han og fortsætter:

- Selv om nogle af atleterne kvalificerede sig til vinter-OL på de alleryderste mandater, så havde vi alligevel forventet bedre præstationer over en bred kam.

Både herre- og kvindeholdet i curling endte på sidstepladsen i deres respektive gruppespil. Heller ikke skiløberne var i nærheden af toppen i deres discipliner.

Til gengæld imponerede speedskateren Viktor Hald Thorup lørdag ved at skrabe point nok sammen til at blive nummer fem i fællesstart.

Det var det bedste individuelle resultat af en dansk atlet ved et vinter-OL nogensinde.

- Jeg er glad for, at det lykkedes speedskaterne at vise deres potentiale. Viktor Hald Thorups femteplads er en fornem placering og det absolutte danske lyspunkt ved vinter-OL.

- Generelt har de danske præstationer ved vinter-OL i Pyeongchang dog vist, at Danmark ikke er en vintersportsnation, siger Morten Schram Rodtwitt.

Viktor Hald Thorup bærer den danske fane ved søndagens afslutningsceremoni i Pyeongchang.