Idrætsforbund efterlyser retningslinjer for genåbning

Blandt andet indendørsidrætten tripper for at komme i gang på mandag, påpeger Danmarks Idrætsforbund.

Idrætsdanmark venter utålmodigt på en udmelding om rammerne for genåbningens fase 3, som efter planen skal træde i kraft på mandag 8. juni.

Det pointerer Danmarks Idrætsforbund (DIF) i en pressemeddelelse.

Ikke mindst i indendørsidrætten tripper man for at kunne byde medlemmerne tilbage.

- Det er fire uger siden, at den politiske beslutning om åbning af indendørsidrætten blev truffet, og vi havde virkelig håbet, at retningslinjerne var blevet meldt ud tidligere, så vores foreninger kunne komme i gang allerede fra på mandag.

- Kommer de til at vente til efter sommerferien, ender det med, at medlemmerne har været holdt væk i næsten et halvt år, og det får konsekvenser, siger DIF-direktør Morten Mølholm Hansen.

DIF henviser til, at undersøgelser har vist, at næsten 40 procent af dem, der ellers var idrætsaktive, er stoppet under coronanedlukningen, og samtidig har tendensen vist en meget klar social slagside.

- Det viser med al tydelighed vigtigheden af, at vi får en fuld genåbning af idrætten. Vi har allerede bevist, at vi kan gøre det både ansvarligt og forsvarligt.

- Og vi er klar til at sætte i gang, så snart vi får en melding fra politikerne, siger Mølholm.

DIF glæder sig over, at regeringen lægger op til, at sommeraktiviteter bliver undtaget for forsamlingsforbuddet.

Det kan redde fodboldskoler, håndboldcamps og andre sommerferieaktiviteter for over 60.000 børn, lyder det.

- Mange børn og unge har været hårdt spændt for socialt på grund af coronanedlukningen, og mange familier kommer ikke afsted på de planlagte ferier. Derfor er det virkelig vigtigt, at vi kan tilbyde gode alternativer i idrætten, siger Morten Mølholm.

Fredag kom det frem, at regeringen lægger op til at hæve forsamlingsforbuddet til 50 personer fra på mandag. Samtidig vil man tillade op til 500 personer ved arrangementer med siddende tilskuere.

Mølholm mener, at en stigning til 50 personer set over en bred kam er positivt for idrætten.

- Og udsigten til 500 siddende tilskuere er en god start. Men der er ingen tvivl om, at der på de store stadioner sagtens kan være plads til endnu flere - fuldt forsvarligt. Men det får arrangørerne nu mulighed for at bevise, siger Mølholm.