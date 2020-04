Idrætschef slår fast: Ingen tilskuere før september

Det er konsekvensen af, at regeringen mandag aften valgte at forbyde store forsamlinger frem til udgangen af august, siger Danmarks Idrætsforbunds (DIF) direktør, Morten Mølholm.

- Forbuddet mod store arrangementer, der løber frem til 31. august, betyder jo, at der ikke vil blive afviklet kampe med tilskuere i hele den periode.

- Vi venter på den præcise definition på store arrangementer, men grænsen bliver sikkert 500 eller 1000 mennesker. Det kommer eksempelvis til at ramme samtlige kampe i Superligaen.

- Så vi stirrer ind i en periode på næsten fem måneder, hvor der ikke kan afvikles kampe med tilskuere. Og hvem ved, hvad der sker derefter? Det er selvfølgelig en katastrofe, siger Morten Mølholm.

Statsministerens forbud mod større forsamlinger har tvunget flere festivaler og andre sommerarrangementer til at aflyse.

Og sportsklubberne skal altså indstille sig på, at alle kampe i de kommende måneder bliver for tomme tribuner. Hvis det overhovedet bliver muligt at afvikle kampene.

Det vil i første omgang kræve en lempelse af forbuddet mod at samles i grupper på mere end ti personer, der foreløbig løber frem til 10. maj.

- Om det bliver lempet, er der jo ingen, der ved. Det afhænger af, hvordan tallene ser ud. Derfor ved vi heller ikke, i hvor lang en periode der slet ikke kan spilles noget.

- Det eneste, vi ved med sikkerhed, er, at frem til 1. september bliver det uden tilskuere, siger Morten Mølholm.

DIF forventer snart et svar fra regeringen på, hvad forbuddet mod større forsamlinger præcist indebærer.

Men han mener, det er urealistisk at forestille sig, at tallet bliver højere end de 1000 mennesker, der var grænsen ved regeringens første påbud i marts.

Det betyder, at klubberne går glip af store indtægter fra entré og vil bidrage til at forstærke den økonomiske krise, som coronaepidemien har kastet elitesporten ud i.

- Vi vil gøre alt for at kæmpe idrættens kamp både i bredden og eliten, men det er klart, at der er nogle begrænsninger for os.

- Vi kan jo ikke trylle. Politikerne skal dog være opmærksomme på, hvor hårdt idrætten nu bliver ramt. Der er brug for en hjælpepakke, siger Morten Mølholm.

Senere tirsdag sender DIF anbefalinger ud til alle danske klubber, hvor det indskærpes, at al indendørs idræt fortsat er forbudt.

Udendørs er der fortsat forsamlingsforbud på mere end ti personer.

- Vi skal tænke over, om der kan ske nogle lempelser i forhold til udendørs idræt, hvor der ikke er kontakt mellem udøverne.

- Det spørgsmål har vi dog brug for et par dage til at afsøge hos sundhedsmyndighederne, siger Morten Mølholm.