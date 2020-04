Idrætsbosser: Millionstøtte sikrer dansk OL-fordel

Det er en fordel for de danske OL-forberedelser, at økonomiske tvivlsspørgsmål kan fjernes efter onsdagens donation på samlet 40 millioner kroner til eliteidrætten under Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund (DIF).

Det giver en stor ro hos atleter, trænere og eksperter i de to organisationer, og samlet set kan det blive en dansk fordel til næste års udskudte OL i Tokyo.

Sådan lyder det fra Team Danmark-direktør Lone Hansen og DIF-formand Niels Nygaard.

- Man kan ikke være eliteatlet på halv eller trekvart tid, så mange atleter har taget orlov fra deres uddannelse eller job i år, og den orlov skal de nu tage igen næste år. Så derfor betyder det rigtig meget økonomisk, at man nu har sikkerheden til lade sit andet virke være på standby, siger Lone Hansen.

Niels Nygaard supplerer:

- Vi kan fortsat frikøbe atleterne, og de kan komme på træningslejre, beholde deres trænere, mekanikere eller hvad de har brug for. Det giver tryghed og dermed bedre resultater.

- Vi forventer, at forberedelserne til OL næste år bliver så vidt muligt en til en med de forberedelser, vi havde planlagt til OL i år, siger Niels Nygaard.

Han betegner den økonomiske afklaring som en dansk fordel, fordi andre lande endnu er i et limbo, hvor finansieringen til endnu et år med dyre OL-forberedelser ikke er på plads endnu.

- Bevillingen giver os mulighed for at forberede os optimalt, mens der er andre lande, som p.t. ser ud til at være hårdere ramt økonomisk og infrastrukturmæssigt.

- Men vi ved også, at der er lande, hvor OL betyder så meget, at man vil sætte de nødvendige ressourcer af. Derfor ender konkurrencen formentlig med at blive næsten lige så hård næste sommer, som denne ville have været den her sommer, siger Niels Nygaard.

Salling Fondene og regeringen har hver bidraget med 15 millioner kroner, mens Kirkbi har doneret 10 millioner kroner.

Millionstøtten sørger også for, at atleternes trænere eller andre eksperter bliver i den danske fold i stedet for at hjælpe andre landes atleter eller idrætsforbund.

- Nu kan vi også forlænge kontrakterne med videnspersonalet omkring os. Det er ikke kun, fordi de skal være hos vores atleter, men også fordi der ville være en risiko for, at den viden, de har opbygget i vores system med vores atleter, kunne blive flyttet til andre lande, som ville ansætte de samme eksperter.

- Det er ekstremt vigtigt ikke at afgive den konkurrencefordel til andre, fordi vi nu har økonomien til at kunne sige til dem, at de skal blive hos os, siger Lone Hansen.

OL i Tokyo er udskudt på grund af den globale coronaviruspandemi, som stadig ikke er under kontrol.

Ingen kan derfor med 100 procent sikkerhed sige, om OL næste år kan afvikles som planlagt, eller om legene igen må udskydes eller helt aflyses.

Det er dog ikke scenarier, der får DIF eller Team Danmark til at holde igen med at bruge de nye støttekroner, før en OL-afvikling kan garanteres.

- Vi kommer ikke til at vente med at bruge midlerne. De fleste atleter kommer nok over, at de har en måned eller to nu her, hvor de kører på nedsat kraft.

- Men hvis de skulle have seks-ni måneder på nedsat kraft, så er det urealistisk, at de ville kunne toppe til OL i Tokyo næste år. Derfor skal vi have atleterne tilbage i omdrejninger inden alt for mange uger eller måneder, og det koster, siger Niels Nygaard og suppleres af Lone Hansen:

- Lige præcis den situation tror jeg ikke, at man vil kunne forsikre sig ud af, siger hun.