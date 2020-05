Idrætsanalytiker: KIF Kolding-opløsning er sandsynlig

Det var en kulmination på mange års økonomiske vanskeligheder, da ledelsen i håndboldklubben KIF Kolding tirsdag opgav at få økonomien til at hænge sammen til den kommende sæson og derfor trak sig.

Han påpeger, at KIF Kolding har været en af de klubber i dansk håndbold, der har tabt flest penge, og den har reddet sig igennem mange gange, men denne gang kan det blive mere vanskeligt.

- Når der kommer en krise som coronakrisen, så er det de i forvejen hårdt pressede klubber, der har større tendens til at ryge helt ud på kanten. Det er ofte de klubber, der som de første må trække stikket. Det er formentlig det, der kommer til at ske.

- Kombinationen af en sårbar økonomi, dårlige sportslige resultater og en coronakrise oveni er selvfølgelig bekymrende, og det er sandsynligt, at klubben går i opløsning, siger Rasmus Klarskov Storm.

Ifølge bestyrelsesformand Brian Stein har klubben forsøgt at forhandle en aftale om lønnedgang fra 1. juli og seks måneder frem på plads med spillerne. Da det ikke er lykkedes, kan den økonomiske kabale ifølge Stein ikke gå op.

Ifølge Michael Sahl Hansen, der er direktør i Håndbold Spillerforeningen, skulle KIF Kolding-spillerne være blevet foreslået at gå 40 procent ned i løn.

- Hvis spillerne har afvist at gå ned i løn igen og i øvrigt også er fritstillede, kan de vælge at sige, at de ikke vil spille i klubben længere, og så er der slet ikke er noget hold at stille med, når turneringen er tilbage, siger Rasmus Klarskov Storm.

Han kalder situationen "meget kaotisk".

- Hvis klubben ovenikøbet skylder løn til spillere eller penge til andre kreditorer, kan der komme en konkursbegæring fra dem. I forhold til spillerne er de nødt til gøre det, hvis de skal få deres penge fra lønmodtagernes garantifond.

Analysechefen pointerer, at der tit kan komme en redningsaktion for denne type klubber, eller at lokalområdet går sammen og støtter, men den generelle coronakrise kan stå i vejen i dette tilfælde.

- Dette er en situation, hvor alle andre også er økonomisk ramt, så derfor er det nok ekstra vanskeligt at skabe en opbakning. Corona skærper omstændighederne.

- Bestyrelsen kan vurdere, at det er sidste chance, og at man er nødt til at skabe en chokeffekt, for der skal nok en ekstraordinær indsats til at for at redde klubben fra at gå i opløsning nu, siger Rasmus Klarskov Storm.

Håndboldsæsonen blev 20. april lukket ned før tid på grund af coronakrisen. KIF Kolding lå nummer 12 ud af 14 hold i Primo Tours Ligaen med udsigt til at undgå nedrykning.