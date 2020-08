Ibrahimovic vil hjælpe Milan tilbage på toppen

Italienske medier, herunder La Gazzetta dello Sport, beretter, at kontraktforlængelsen er tæt på, og det er godt i tråd med, at Milan på sin Facebook-side skriver, at "Zlatan er tilbage".

I et videoklip på samme side antyder Ibrahimovic i den grad også, at han tager en sæson mere i Milano-klubben.

- Jeg er meget glad, alt er o.k. Jeg er tilbage, hvor jeg føler mig hjemme, siger Zlatan Ibrahimovic.

Engang vandt Milan mesterskaber på stribe, men det seneste ligger nu ni år tilbage. I den forgangne sæson blev Milan nummer seks, og det stiller Ibrahimovic sig ikke tilfreds med.

- Som jeg altid har sagt, er jeg her ikke for at være en maskot, men for at levere resultater og få Milan tilbage, hvor klubben hører til, siger Ibrahimovic.

Han skiftede tilbage til Milan ved årsskiftet og fik kun anden halvsæson.

- Vi havde seks fantastiske måneder, men vi har ikke vundet noget endnu.

- Vi har chancen for at arbejde fra starten og ofre os for at nå vores mål. Jeg føler mig i god form, og jeg håber at se fansene på stadion snart, da holdet har brug for støtten, og vi vil gøre dem glade, siger den 38-årige svensker.

Serie A skal efter planen tage hul på den nye sæson om tre uger.