Ibrahimovic ødelægger sin egen helterolle i storkamp

Hjemme på eget græs blev tre Milan-føringer formøblet, så gæsterne fra AS Roma kunne tage et enkelt point med hjem efter en højintens 3-3-kamp.

AC Milan missede mandag en god mulighed for at trække yderligere fra i toppen af Serie A.

Det var AC Milans første pointtab i sæsonen, men klubben kan dog stadig glæde sig over at ligge nummer et i Serie A.

Som så ofte før stjal svenskeren Zlatan Ibrahimovic showet på godt og ondt.

Han scorede to gange, men kostede også dyrt til sidst, da han forsøgte at karatesparke bolden væk inden Romas 3-3-mål i stedet for at sætte hovedet på bolden og afvise indlægget.

Tidligere mandag kunne AC Milan meddele, at førstemålmand Gianluigi Donnarumma var smittet med coronavirus og derfor ville gå glip af opgøret.

Hans uheld gav plads til en dansker på bænken. Her var 18-årige Andreas Jungdal således en af to målmandsreserver. Det var første gang, at den tidligere ungdomsspiller i Vejle Boldklub sad på bænken for storklubbens førstehold.

Herfra kunne han se, hvordan en rusten Ciprian Tatarusanu i Milan-målet kom galt ud til et indlæg, da Romas Edin Dzeko scorede i det 14. minut. Inden det havde Zlatan Ibrahimovic scoret i den anden ende, det gjorde han allerede i det andet minut.

Også i anden halvleg scorede Milan i det andet minut. Denne gang var det belgieren Alexis Saelemaekers.

Roma svarede dog igen med målet til 2-2 på et straffespark 20 minutter før tid.

Otte minutter senere bragte Milan sig i front på et straffespark i den anden ende, da Ibrahimovic fordoblede sin målhøst.

Svenskeren lignede en matchvinder, men blev i stedet lidt af en skurk med sit yderst tvivlsomme forsvarsspil i forbindelse med Marash Kumbullas 3-3-scoring i det 84. minut.

Landsholdsanfører Simon Kjær, der spillede hele kampen, burde dog også have fulgt bedre med den albanske målscorer.