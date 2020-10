Simon Kjær (til højre) var med fra start for AC Milan og skulle blandt andre tage sig af Inters angriber Lautaro Martinez. Det gik meget godt, og Milan vandt kampen 2-1.

Ibrahimovic netter to gange i Milans sejr over Inter

Simon Kjærs Milan vandt over Christian Eriksens Inter, mens Mikkel Damsgaard scorede et mål for Sampdoria.