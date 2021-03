Zlatan Ibrahimovic spillede senest på det svenske landshold 22. juni 2016, hvor Sverige røg ud af EM efter et nederlag til Belgien.

Ibrahimovic får comeback på Sveriges landshold

Zlatan Ibrahimovic er tilbage på det svenske landshold, næsten fem år efter at han sagde farvel til landsholdsfodbold.

Den svenske landstræner, Janne Andersson, har udtaget den 39-årige AC Milan-spiller til Sveriges tre landskampe senere på måneden.

- Først og fremmest er det en virkelig god fodboldspiller, den bedste vi har haft i Sverige. Det er selvfølgelig rigtig godt, at han ønsker at komme tilbage.

- Ud over det, han kan bidrage med på banen, har han jo en utrolig erfaring og kan give den videre til de andre spillere på holdet, siger Janne Andersson til Sveriges Fodboldforbunds hjemmeside.

Ibrahimovic stoppede på landsholdet efter EM i Frankrig 2016. Han er noteret for 116 optrædener og 62 mål i landsholdsdragten, og der var egentlig ikke lagt op til, at det skulle blive til flere.

Zlatan har siden kritiseret Janne Andersson i flere omgange. I 2019 anklagede han landstræneren for, at have "ødelagt alt det, jeg skabte".

Samtidig langede han ud efter landstræneren for ikke at være god til at håndtere spillere med anden etnisk baggrund.

Men nu har angrebsstjernen og landstræneren altså fundet fælles fodslag. Zlatan bliver - hvis han kommer på banen - den ældste spiller, der nogensinde har spillet på det svenske A-landshold.

Den tidligere målmand Thomas Ravelli sidder lige nu på landsholdets aldersrekord. Han var lidt over 38 år, da han spillede sin sidste landskamp i 1997.

Selv kommenterer Ibrahimovic nyheden med vanlig ubeskedenhed:

- The return of the God (Guds tilbagekomst, red.), skriver han på Twitter.

Ibrahimovic er ikke den eneste veteran, der får comeback i den svenske landsholdstrup.

Den 35-årige stopper Andreas Granqvist, der som anfører førte holdet til VM-succes i 2018, er blandt de udvalgte for første gang siden efteråret 2019.

Sverige indleder 25. marts kvalifikationen til VM 2022 med en hjemmekamp mod Georgien på Friends Arena i Stockholm.

Tre dage senere gælder det Kosovo på udebane, inden landsholdssamlingen slutter med en testkamp mod Estland 31. marts.