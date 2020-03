IOC vil have hurtig afklaring på nye OL-datoer

Et nyt udvalg under IOC skal være med til at finde en ny dato for OL, der dog senest skal afvikles i sommeren 2021. Udvalget er blevet navngivet "Here we go".

Det siger IOC-præsident Thomas Bach på et telefonpressemøde ifølge de internationale nyhedsbureauer Reuters, AFP og dpa.

IOC-præsidenten fortæller, at IOC torsdag vil tale med de internationale sportsforbund for at se, om der kan findes fælles fodslag om nye datoer.

Han slår også fast, at sommeren 2021 ikke er den eneste mulighed, der er på bordet. OL kan også blive tidligere næste år.

Man kan ikke komme uden om, at et udskudt OL er lig med ofre, og der skal indgås mange kompromiser, siger Bach.

- De udskudte olympiske lege har ofre, og det kræver kompromiser fra alle parter. Vi skal have en løsning på plads så hurtigt som muligt, siger IOC-præsidenten.

Et udskudt OL ramler nemlig sammen med diverse mesterskaber og internationale konkurrencer i forskellige sportsgrene, uanset hvornår OL bliver placeret i 2021.

Derfor må nogle forbund formentlig flytte mesterskaber for at give plads til OL i kalenderen.

Bach betegner OL som et puslespil, hvor man har fjernet en enkelt brik, hvilket har fået hele puslespillet til at falde fra hinanden. Han håber, at alle brikker kan samles, så OL næste år i sidste ende vil være "vidunderligt".

På telefonpressemødet fortæller Thomas Bach også, at der har været fuld opbakning til at udskyde OL frem for helt at aflyse legene. Ikke et eneste sportsforbund eller en eneste nation har ønsket en aflysning, siger han.

- Helt fra begyndelsen har det også stået meget klart, at IOC på ingen måde ville bifalde en aflysning, siger han.

Det er udbruddet af coronavirus, der har ført til historiens første udskydelse af et OL.