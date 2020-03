IOC-præsident lover OL-afgørelse inden for fire uger

Præsidenten for Den Internationale Olympiske Komité (IOC), Thomas Bach, siger, at IOC vil træffe en endelig beslutning om afviklingen af OL i Tokyo inden for fire uger, og at en udsættelse er en mulighed.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Udbruddet af coronavirus i mange dele af verden har ført til aflysning af langt de fleste sportsbegivenheder, men indtil videre har IOC valgt at holde fast i OL-planerne til sommer.

Det vil betyde afvikling af legene i Tokyo fra 24. juli til 9. august.

De seneste dage er presset fra både atleter og nationale forbund for en udsættelse dog steget markant. Og nu regner IOC altså med at have en afklaring inden for en lille måneds tid.

- Menneskeliv vil altid være vigtigere end alt andet, inklusive afholdelse af legene. IOC ønsker at være en del af løsningen, skriver Thomas Bach i et åbent brev til verdens atleter ifølge olympic.org.

Til gengæld slår IOC fast, at en aflysning af OL i den japanske hovedstad ikke vil løse nogen problemer.

- Derfor er en aflysning ikke på tale, lyder det fra IOC ifølge Reuters.

Toppen af IOC holdt et ekstraordinært hastemøde søndag, efter at der de seneste dage har rejst sig en markant kritik af, at man fortsat regnede med OL som planlagt, og at der ikke var sat en deadline for, hvornår en endelig beslutning ville blive taget.

Blandt de første til at lægge pres på IOC for at få udskudt OL var det amerikanske svømmeforbund, USA Swimming.

- USA Swimming vil gerne respektfuldt opfordre til, at USA's Olympiske og Paralympiske Komité taler for en udsættelse af de olympiske lege i 2020, skrev forbundet i et tweet, som ledsagede et brev til komitéen.

Senere fulgte mange andre nationale idrætsforbund og specialforbund samt spillerforeninger op med lignende meldinger.

Også fra de enkelte atleter lød der kritik.

En af dem er OL-guldvinderen i stangspring fra 2016 - grækeren Katerina Stefanidi.

- Det her handler ikke om, hvordan tingene er om fire måneder. Det her handler om, hvordan tingene er lige nu.

- IOC vil have os til at fortsætte med at risikere vores helbred, vores familiers helbred og offentlighedens helbred ved at træne hver dag, skrev hun på Twitter.

Efter søndagens udmeldinger ser det altså ud til, at verdens atleter senest om fire uger ved, om de skal til OL i juli, eller om legene udsættes.