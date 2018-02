IOC-præsident besøger Nordkorea efter vinter-OL

Præsidenten for Den Internationale Olympiske Komité (IOC), tyskeren Thomas Bach, har taget imod en nordkoreansk invitation og vil på et tidspunkt efter legene i Sydkorea rejse lidt længere nordpå.

Det oplyser en talsperson fra IOC mandag.

Invitationen blev givet i januar, da IOC havde samtaler med Nordkorea omkring landets deltagelse i Pyeongchang.

Senere blev det aftalt, at Nord- og Sydkorea kunne stille med et fælles ishockeyhold, og at landenes atleter skulle marchere ind sammen ved åbningsceremonien.

Thomas Bach glædede sig dengang over, at Nordkorea ville deltage i vinter-OL.

- Det er et stort skridt fremad i den olympiske ånd, sagde Bach i januar.

Til nyhedsbureauet AP fortæller IOC-præsidenten mandag, at det nu er på tide, at politikerne kommer på banen.

- Sporten kan ikke skabe fred. Vi kan ikke føre politiske forhandlinger. Nu har vi sendt et budskab med denne dialog - at vi kan nå frem til et positivt resultat gennem forhandlinger.

- Nu er det op til politikerne at gribe dette momentum, siger Bach.

Der er endnu ikke sat dato på IOC-præsidentens besøg i Nordkorea.