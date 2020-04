IOC-præsident afviser tøven angående OL-udsættelse

Den Internationale Olympiske Komité (IOC) var ikke for lang tid om at bestemme sig for af udsætte OL på grund af coronavirus.

Det mener IOC-præsident Thomas Bach efter beskyldninger om det modsatte.

- Jeg forstår godt, man kan tænke det, men som ansvarlig må man i følelsesmæssige situationer ikke tage beslutninger ud fra mavefornemmelse, siger Bach i et interview med tyske Welt am Sonntag ifølge dpa.