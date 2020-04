IOC-præsident: Udsat OL koster os milliarder

Det bliver dyrt for Den Internationale Olympiske Komité (IOC) at rykke OL fra 2020 til 2021 på grund af coronakrisen.

Det siger præsident Thomas Bach i et interview med den tyske avis Die Welt.

Her skønner Bach, at IOC vil stå tilbage med en ekstraregning på flere hundrede millioner dollar.

- Det er umuligt at sige nu. Vi har aftalt med premierministeren (i Japan, red.), at Japan vil fortsætte med at dække de omkostninger, landet skulle dække efter den oprindelige aftale for 2020.

- IOC vil fortsætte med at være ansvarlig for sin del af omkostningerne. For os, IOC, står det allerede klart, at vi står over for ekstraomkostninger for hundrede millioner dollar, siger Bach til avisen.

I første omgang blev det 24. marts efter flere dages pres fra atleter og forbund meldt ud, at OL, der oprindeligt skulle afvikles i Tokyo 24. juli til 9. august i år, blev flyttet til ukendte datoer i 2021.

Seks dage senere blev det besluttet, at legene i Tokyo skal afholdes fra 23. juli til 8. august næste år. Næsten præcis et år senere end de planlagte datoer i 2020.