IOC-præsident Thomas Bach går efter at blive genvalgt

Den nu 66-årige Bach blev valgt som præsident for IOC for en periode på otte år i september 2013.

Præsidenten for Den Internationale Olympiske Komité (IOC), Thomas Bach, går efter at blive genvalgt.

Han kan blive valgt for en periode på yderligere fire år.

- Hvis I, IOC's medlemmer, ønsker det, er jeg klar til en ny periode som IOC-præsident og til at fortsætte arbejdet med den olympiske bevægelse, som vi alle elsker, i yderligere fire år, siger han på et videomøde med IOC-medlemmerne.

Bach har en fortid som fægter og vandt guld for Vesttyskland ved OL i 1976.

I juni 2021 afgøres det, hvem der skal være præsident for IOC i de kommende år.

Ifølge Bach er han blevet kontaktet af flere IOC-medlemmer, som har opfordret tyskeren til at forsøge at blive genvalgt.

- Jeg er dybt rørt og taknemmelig for opbakningen, siger han ifølge NTB.

IOC står over for et par travle år, efter at sommer-OL i Tokyo blev skubbet fra 2020 til 2021 på grund af coronapandemien.

I 2022 venter et vinter-OL i Beijing.