IOC planlægger fortsat med OL til sommer i Tokyo

IOC oplyser, at der fortsat er fire måneder til, at OL i Tokyo går i gang, og at der på nuværende tidspunkt ikke er grund til at træffe drastiske beslutninger.

OL skal efter planen gå i gang i Japans hovedstad 24. juli med afslutningsceremoni 9. august.

Alle spekulationer omkring afholdelsen af OL vil give bagslag, skriver IOC.

Tidligere på tirsdagen kom det frem, at næstformanden for Japans Olympiske Komité, Kozo Tashima, er blevet smittet med coronavirus.